De Zerbi wagt sich auf Tottenhams Schleuderstuhl!

„Langfristiger Vertrag!“

In den verbleibenden sieben Liga-Spielen warten außerdem schwierige Spiele gegen Aston Villa, Chelsea und Everton. „Unser kurzfristiges Ziel ist es, in der Tabelle der Premier League nach oben zu klettern. Darin wird bis zum letzten Pfiff der Saison unsere ganze Aufmerksamkeit liegen“, sagte De Zerbi. Der Ex-Profi unterschrieb „einen langfristigen Vertrag“, die Laufzeit wurde nicht genannt. Sein Vorgänger Tudor musste nach nur sechswöchiger Amtszeit gehen. Unter dem Kroaten holte Tottenham in der Premier League nur einen Punkt aus fünf Spielen.