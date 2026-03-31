De Zerbi wagt sich auf Tottenhams Schleuderstuhl!

Tottenham Hotspur hat Roberto De Zerbi als neuen Cheftrainer verpflichtet! Der Italiener soll den Londoner Traditionsklub von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso vor dem Gang in die zweite Liga bewahren …
Denn die Spurs belegen den 17. Tabellenplatz, sind nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. De Zerbi ist der insgesamt dritte Trainer der Spurs in dieser Saison nach Thomas Frank und Igor Tudor. Sein Debüt gibt der 46-Jährige am 12. April beim Tabellen-Elften Sunderland.
„Langfristiger Vertrag!“
In den verbleibenden sieben Liga-Spielen warten außerdem schwierige Spiele gegen Aston Villa, Chelsea und Everton. „Unser kurzfristiges Ziel ist es, in der Tabelle der Premier League nach oben zu klettern. Darin wird bis zum letzten Pfiff der Saison unsere ganze Aufmerksamkeit liegen“, sagte De Zerbi. Der Ex-Profi unterschrieb „einen langfristigen Vertrag“, die Laufzeit wurde nicht genannt. Sein Vorgänger Tudor musste nach nur sechswöchiger Amtszeit gehen. Unter dem Kroaten holte Tottenham in der Premier League nur einen Punkt aus fünf Spielen.
De Zerbi hatte sich in der Premier League als Coach bereits bei Brighton & Hove Albion einen Namen gemacht, als er den Verein 2023 erstmals in den Europacup führte. Zuletzt arbeitete er bei Olympique Marseille, war da 2025 Vizemeister geworden. Im Februar verließ er den Klub nach einer 0:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Berichten zufolge soll es zuvor Meinungsverschiedenheiten mit der Klub-Führung gegeben haben.
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