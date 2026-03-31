Forstarbeiter (65) schwer verletzt

Der Mann war am Dienstagvormittag in Eichkögl mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Ein Stamm traf ihn und verletzte ihn schwer. Er musste ins Spital gebracht werden.
Am Dienstag kurz vor 10 Uhr ereignete sich im Ortsteil Mitterfladnitz ein Forstunfall. Ein 65-Jähriger war alleine beschäftigt, einen Baum zu fällen. Dieser verfing sich dabei zwischen zwei anderen Bäumen. Der 65-Jährige versuchte, den Baum zu zerschneiden. Dabei schnellte der Stamm zur Seite und traf den Mann am Bein.
Ein weiterer Forstarbeiter hörte die Hilfeschreie, er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Eichkögl, Fladnitz und Kirchberg an der Raab retteten den Schwerverletzten aus dem unwegsamen Gelände. Er wurde ins LKH Feldbach eingeliefert.
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