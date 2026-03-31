Forstarbeiter (65) schwer verletzt

Am Dienstag kurz vor 10 Uhr ereignete sich im Ortsteil Mitterfladnitz ein Forstunfall. Ein 65-Jähriger war alleine beschäftigt, einen Baum zu fällen. Dieser verfing sich dabei zwischen zwei anderen Bäumen. Der 65-Jährige versuchte, den Baum zu zerschneiden. Dabei schnellte der Stamm zur Seite und traf den Mann am Bein.