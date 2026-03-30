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Fall Sophie

So reagiert ORF auf die Missbrauchsvorwürfe

Österreich
30.03.2026 18:55
Nun hat auch der ORF eine Stellungnahme zu dem mutmaßlichen Übergriff auf das damals erst ...
Nun hat auch der ORF eine Stellungnahme zu dem mutmaßlichen Übergriff auf das damals erst 13-jährige Mädchen (kleines Bild) abgegeben.(Bild: APA/privat, Krone KREATIV)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Zwei Tage nach dem „Krone“-Bericht über den Missbrauchsvorwurf gegen einen ehemaligen, sehr prominenten ORF-Mitarbeiter sorgt der Fall weiter für Aufregung. Nun meldet man sich auch beim Rundfunk selbst zu Wort – und kündigt interne Aufklärung an.

Der ORF erklärte am Montag, man nehme „alle Hinweise auf mögliches Fehlverhalten ernst“ und werde an der Aufklärung mitwirken, soweit dies in seinem Einflussbereich liege. Man wolle die internen Stellen einbinden, Betroffenen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und auch mit Behörden zusammenarbeiten, „sollte dies erforderlich sein“.

13-Jährige unter falschem Vorwand in Wohnung gelockt
Denn eine heute 54-jährige Sophie H. (Name von der Redaktion geändert) wirft dem damaligen Medienmann vor, sie Mitte der 1980er-Jahre als 13-Jährige unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und dort sexuell missbraucht zu haben.

Zitat Icon

Der ORF wird die intern dafür zur Verfügung stehenden Institutionen in vollem Umfang unterstützen.

Aus der ORF-Generaldirektion in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“

Der mutmaßliche Vorfall liegt mehr als 40 Jahre zurück und ist strafrechtlich verjährt. Zivilrechtlich scheiterte eine Klage auf Schadenersatz ebenfalls wegen der abgelaufenen Fristen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

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Scham und jahrelange Verdrängung
Warum die Frau erst jetzt an die Öffentlichkeit geht, erklärt sie mit der Scham und der jahrelangen Verdrängung. Sie habe sich lange nicht getraut, über das Erlebte zu sprechen. Heute wolle sie andere Frauen ermutigen, sich früher Hilfe zu holen und über solche Taten zu sprechen.

Die „Krone“ darf den Namen des Beschuldigten aus medienrechtlichen Gründen nicht preisgeben.

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