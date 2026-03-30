So reagiert ORF auf die Missbrauchsvorwürfe

Scham und jahrelange Verdrängung

Warum die Frau erst jetzt an die Öffentlichkeit geht, erklärt sie mit der Scham und der jahrelangen Verdrängung. Sie habe sich lange nicht getraut, über das Erlebte zu sprechen. Heute wolle sie andere Frauen ermutigen, sich früher Hilfe zu holen und über solche Taten zu sprechen.