„Hoppelhafter“ Ferienspaß wartet im weiten Land

Kreativität freien Lauf lassen

Der Nationalpark Thayatal lädt in der Ruine Kaja zur großen Ostereiersuche. Im Mamuz Museum Mistelbach wartet von 4. bis 6. April ein Aktivwochen- ende im Zeichen der Sonderausstellung „Die Sprache der Göttinnen“. Wer lieber auf Kreativität setzt, ist bei einem Besuch im Kinderkunstlabor St. Pölten, im Arnulf Rainer Museum in Baden, im Egon Schiele Museum in Tulln, in der Albertina Klosterneuburg oder im Museum Niederösterreich genau richtig. Die Kittenberger Erlebnisgärten laden bis 6. April zum „Großen Hoppelfest“ mit dem Kasperl.