„Hoppelhafter“ Ferienspaß wartet im weiten Land

In den Osterferien gibt es für Groß und Klein in Niederösterreich viel zu erleben: Ob beim Besuch am Ostermarkt, bei Kreativ-Workshops in vielen Museen oder bei Abenteuern in der Natur.
Raus aus der Schule, rein in die Osterferien, lautet für Schüler im weiten Land seit dem Wochenende das Motto. Die „Beschäftigungsmöglichkeiten“ für die freie Zeit bieten vielfältige Möglichkeiten für Groß und Klein.
So etwa am Heldenberg, wo neben den Lipizzanern am Sonntag sogar der Osterhase durchs Grün des Englischen Gartens hoppelt. Im Weinviertler Trainingszentrum der Spanischen Hofreitschule wartet eine Portion Pferdespaß samt Erlebnisweg und Führungen.
Besuch am Ostermarkt
Die Rax-Seilbahn lockt hingegen von 2. bis 6. April mit einem speziellen Osterangebot: Kids und Teens von 6 bis 15 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Am Ostersonntag und -montag verteilt der Osterhase bei der Tal- und Bergstation Süßigkeiten und bunte Eier.
Wer gerne einen Ostermarkt besuchen möchte, der hat auf Schloss Hof, Schloss Reichenau, im Wasserschloss Kottingbrunn und im Meierhof in Orth an der Donau sowie in den Städten Eggenburg, Wiener Neustadt und Amstetten, oder auch auf der Rosenburg die Möglichkeit dazu.
Kreativität freien Lauf lassen
Der Nationalpark Thayatal lädt in der Ruine Kaja zur großen Ostereiersuche. Im Mamuz Museum Mistelbach wartet von 4. bis 6. April ein Aktivwochen- ende im Zeichen der Sonderausstellung „Die Sprache der Göttinnen“. Wer lieber auf Kreativität setzt, ist bei einem Besuch im Kinderkunstlabor St. Pölten, im Arnulf Rainer Museum in Baden, im Egon Schiele Museum in Tulln, in der Albertina Klosterneuburg oder im Museum Niederösterreich genau richtig. Die Kittenberger Erlebnisgärten laden bis 6. April zum „Großen Hoppelfest“ mit dem Kasperl.
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