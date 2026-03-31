Schwitzen und spielen: Innsbruck bleibt Sportstadt

11,1 Millionen Euro hat Innsbruck für den Sport budgetiert und möchte seine Bevölkerung fit halten: nun auch am Wochenende in den Turnhallen der Volks- und Mittelschulen.
Innsbruck ist eine Sportstadt“, verkündete gestern strumpfsockig Bürgermeister Johannes Anzengruber in einer Turnhalle bei einer Pressekonferenz. Nachdem mit Federball, Basketball und Kletterwand sportliche Fotos für die Presse geschossen wurden (alle, die den Bürgermeister mit Hula-Hoop-Reifen sehen wollten, gehen hier leider leer aus), kam man zu Neuigkeiten in Sachen Sport: Das Pilotprojekt der auch an Wochenenden mietbaren Turnhallen (VS Angergasse, VS Neu-Arzl, MS Reichenau, MS Pembaustraße, MS Gabelsberger, Schule am Inn, MS Hötting) wird fortgesetzt, wie Sportamtsleiter Tassilo Berghammer berichtet. Vereine können die Turnhallen kostenlos mieten, Privatpersonen müssen laut Tariftabelle zahlen (in den meisten Turnhallen ca. 40 Euro pro Stunde, vereinzelt teurer).
Unser Ziel ist es, Sport für alle zugänglich zu machen – niederschwellig. Der Fokus wird 2026 auf Diversität und Inklusion liegen.
BM Johannes Anzengruber
Bild: Christof Birbaumer
Fortgesetzt werden auch sportliche Aktivitäten durch Vereine in der Nachmittagsbetreuung. Insgesamt gibt es in Innsbruck 350 Sportvereine. Das Budget der Stadt für Sport beläuft sich auf 11,1 Millionen Euro, bei 4,8 Millionen davon handelt es sich um Subventionen. Darin enthalten sind auch die Fortbildungsangebote für Lehrkräfte sowie Digitalisierungsworkshops für Sportvereine.
2025 fanden zwei Sportdialoge statt, die den Austausch innerhalb der lokalen Sportlandschaft weiter stärkten.
Sportamtsleiter Tassilo Berghammer
„Schuldzuweisungen bringen jedoch nichts“
Doch nicht nur das niederschwellige Sportangebot der Stadt – von „Bewegt im Park“ über 60 Tischtennisplatten bis hin zu Beach-Volleyball-Plätzen und dem in Bälde umgebauten Höttinger Schwimmbad – wurde mittels dem vorgestellten Tätigkeitsbericht 2025 vorgestellt, auch als Veranstaltungsort setzte Innsbruck laut Anzengruber starke Akzente.
Von der „Krone“ angesprochen auf das Bobbahn-Desaster und welche Lehren man daraus gezogen hat, verwies Anzengruber darauf, dass, „wenn es nur zwei Planer gibt und man sich auf die Expertise verlässt, ist es schwierig, daraus Lehren zu ziehen. Schuldzuweisungen bringen jedoch nichts, die WM wird 2027 stattfinden und ich bin zuversichtlich, dass keine Mehrkosten daraus entstehen werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.