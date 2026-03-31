Schwitzen und spielen: Innsbruck bleibt Sportstadt

Innsbruck ist eine Sportstadt“, verkündete gestern strumpfsockig Bürgermeister Johannes Anzengruber in einer Turnhalle bei einer Pressekonferenz. Nachdem mit Federball, Basketball und Kletterwand sportliche Fotos für die Presse geschossen wurden (alle, die den Bürgermeister mit Hula-Hoop-Reifen sehen wollten, gehen hier leider leer aus), kam man zu Neuigkeiten in Sachen Sport: Das Pilotprojekt der auch an Wochenenden mietbaren Turnhallen (VS Angergasse, VS Neu-Arzl, MS Reichenau, MS Pembaustraße, MS Gabelsberger, Schule am Inn, MS Hötting) wird fortgesetzt, wie Sportamtsleiter Tassilo Berghammer berichtet. Vereine können die Turnhallen kostenlos mieten, Privatpersonen müssen laut Tariftabelle zahlen (in den meisten Turnhallen ca. 40 Euro pro Stunde, vereinzelt teurer).