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Meisterhafter Urlaub in Riegersburg

Specials
09.04.2026 23:59
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(Bild: Christoph Tlapak)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Das ist unser Versprechen für Ihren Urlaub im Thermen- und Vulkanland Steiermark. Bei entspannter Atmosphäre genießen Sie in unserem kleinen, feinen Hotel in Riegersburg ein außergewöhnliches Frühstück mit vielen regionalen Köstlichkeiten. Zum Seele-baumeln-lassen empfehlen wir Ihnen unsere Panorama Sauna, oder ein paar ruhige Stunden auf unserer Picknickwiese. Oder Sie schwingen sich aufs Bike und erkunden die Region – es liegt ganz bei Ihnen. Wir schlagen vor, Sie genießen Ihren Urlaub und wir meistern den Rest.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen aber ein meisterhaftes Hotel in Riegersburg, mitten in den Weingärten. Naturerlebnis, Wohlbefinden, Seelenwellness – wir sind Meister in vielen Dingen, aber in einer Sache sind wir wirklich unschlagbar: Das Meister Hotel hat einfach eine meisterhafte Lage. Ein familiengeführtes Hotel in Riegersburg, mitten im Weingarten gelegen, rundum die sanften grünen Hügel des Thermen- und Vulkanland Steiermark.

Vulkanland, Sekt & Kulinarium
Die Trauben, die in den idyllischen Gärten rund um das Meister wachsen, haben eine wahrlich meisterhafte Bestimmung . Sie werden in unserer hauseigenen Sektmanufaktur nach der traditionellen Champagnermethode zu prickelnden Meisterwerken verarbeitet. Um diese zu verkosten laden wir Sie in das Meister Kulinarium gleich neben der Zotter Schokoladenmanufaktur ein. Das ist unser familiengeführter Feinkostladen, in dem Sie neben dem Meister Sekt auch viele weitere Produkte aus dem Steirischen Vulkanland probieren und kaufen können.

(Bild: Christoph Tlapak)
(Bild: BERNHARD BERGMANN)

Als Gast im Hotel Meister profitieren Sie von der inkludierten GenussCard ab der ersten Nacht. Sie ist Ihre Eintrittskarte zu über 280 Ausflugszielen, darunter Manufakturen, Museen, Weingüter und Thermen. Perfekt, um die Region nicht nur vom Fahrrad aus, sondern auch kulinarisch und kulturell zu entdecken.

(Bild: Christoph Tlapak)

Nach einer Rad oder Wandertour dürfen Sie in der hauseigenen Panorama-Sauna mit Ruheraum entspannen und die Muskeln lockern lassen. Radfahrer finden im Hotel Meister spezielle Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt noch angenehmer machen: ein versperrbarer Fahrradraum mit E-Ladestation, detailliertes Kartenmaterial mit Tourenvorschlägen für die Region sowie individuelle Tipps für besondere Strecken und Einkehrmöglichkeiten. Ob gemütlicher Genussradler oder sportlicher Biker – hier ist für jeden etwas dabei.

(Bild: Christoph Tlapak)

Erleben Sie eine Geschmackssinfonie
Das Meister Hotel bietet Ihnen diesen ganzen Luxus bereits ab 274 Euro an. Inkludiert hierbei sind folgende Leistungen

  • 2 x Nächtigung im Doppelzimmer
  • Tägliches Frühstück vom Buffet mit erlesenen Produkten aus der Region
  • 1 Glas Vulkanlandsekt zur Begrüßung bei Check-in
  • 1 x ein 5-Gang gekröntes 3 Hauben, Dinner im Gasthaus Haberl & Finks
  • Transfer Hin- und Retour zu Haberl & Finks inkludiert
  • 1 Sektverkostung im Kulinarium Riegersburg
  • Panorama Sauna Nutzung
  • GenussCard – über 280 Ausflugsziele inklusive!

Hotel das Meister

Hofberg 58
8333 Riegersburg
Website: www.das-meister.com
E-Mail: urlaub@das-meister.com

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