Meisterhafter Urlaub in Riegersburg

Das ist unser Versprechen für Ihren Urlaub im Thermen- und Vulkanland Steiermark. Bei entspannter Atmosphäre genießen Sie in unserem kleinen, feinen Hotel in Riegersburg ein außergewöhnliches Frühstück mit vielen regionalen Köstlichkeiten. Zum Seele-baumeln-lassen empfehlen wir Ihnen unsere Panorama Sauna, oder ein paar ruhige Stunden auf unserer Picknickwiese. Oder Sie schwingen sich aufs Bike und erkunden die Region – es liegt ganz bei Ihnen. Wir schlagen vor, Sie genießen Ihren Urlaub und wir meistern den Rest.