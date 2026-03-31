Keine Vorentscheidung

Stichwort Admira. Sollten die Südstädter auswärts verlieren, wären sie nach Verlustpunkten bereits acht Zähler hinter Lustenau. Und somit aus dem Titelrennen? „Kann ich mir nicht vorstellen. Jede Woche verändert sich da oben etwas. Wenn du auf die Konkurrenz schaust, dann verlierst du ziemlich schnell den Faden“, spricht der 26-Jährige vielen aus der Seele. „Wir müssen weiter vor unserer Türe kehren, die Aufgaben erledigen.“ Nach dem Admira-Duell geht’s für Vucenovic & Co. munter weiter, warten in der englischen Woche die Young Violets und der SKN.