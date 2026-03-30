Junge History-Stars machen mit Video Geschichte

Keller wird zur Arbeiterwohnung

In der Gegenwart haben vier Schülerinnen aus der 3c-Klasse der Sportmittelschule Yspertal dieses Leid in ihrem Privatkeller verfilmt. „Den haben wir so umgestaltet, dass er wie eine Arbeiterwohnung aus dieser Zeit aussieht“. Aus Faschingskostümen wurden zu Kleider der Bauernleute aus dieser Zeit umfunktioniert. Lehrerin Evelyne Holzreiter war begeistert vom Ergebnis. Und reichte den Film daher beim „History Award“ des Geschichte-Senders History Channel ein. „Das Thema Kinderarbeit haben die Mädchen selbst ausgesucht“, so die Pädagogin. Es passt zum Motto des Wettbewerbes „Sei ein Mensch“.