Auf Gas-Alarm folgte die großräumige Evakuierung

Großeinsatz im oststeirischen St. Ruprecht an der Raab: Wegen eines Kohlenmonoxid-Alarms und eines starken Gasgeruchs kam es zu einer großräumigen Evakuierung. Ein besonderes Lob gab es für die kooperative Bevölkerung.
Viele kennen diese Schilder bei Tiefgaragen: „Einfahrt verboten – Vergiftungsgefahr!“ Aktiv sind sie, zum Glück, nur äußerst selten. Samstagmittag wurde allerdings ein solcher Alarm in einer Tiefgarage in St. Ruprecht an der Raab südlich von Weiz ausgelöst. Die lokale Feuerwehr rückte aus, zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich Personen in Gefahr befinden.
Ein Atemschutztrupp mit Wärmebildkamera und Gasmessgerät wurde in die Tiefgarage geschickt. Zudem konnte in einer gegenüberliegenden Garage ein starker Gasgeruch festgestellt werden. Die Folge: eine sofortige und großräumige Evakuierung in einem Umkreis von mehreren hundert Metern!
Bevölkerung akzeptierte Evakuierung
Nach knapp zweieinhalb Stunden an Kontroll- und Messarbeiten konnte schließlich Entwarnung gegeben und die Evakuierung aufgehoben werden. Die Feuerwehr St. Ruprecht bedankte sich nicht nur bei den anderen Einsatzkräften wie der Polizei, der Feuerwehr Hohenkogl und dem Roten Kreuz, sondern auch bei der Energie Steiermark – und auch bei der Bevölkerung. Diese habe sämtliche Schritte sofort akzeptiert und keine Rückfragen gestellt. „Nur in guter Zusammenarbeit aller kann ein spezieller Einsatz wie dieser so reibungslos verlaufen.“
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