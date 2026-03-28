Auf Gas-Alarm folgte die großräumige Evakuierung

Bevölkerung akzeptierte Evakuierung

Nach knapp zweieinhalb Stunden an Kontroll- und Messarbeiten konnte schließlich Entwarnung gegeben und die Evakuierung aufgehoben werden. Die Feuerwehr St. Ruprecht bedankte sich nicht nur bei den anderen Einsatzkräften wie der Polizei, der Feuerwehr Hohenkogl und dem Roten Kreuz, sondern auch bei der Energie Steiermark – und auch bei der Bevölkerung. Diese habe sämtliche Schritte sofort akzeptiert und keine Rückfragen gestellt. „Nur in guter Zusammenarbeit aller kann ein spezieller Einsatz wie dieser so reibungslos verlaufen.“