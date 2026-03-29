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Besonderes Kinderbuch

Drei Welpen auf Schatzsuche

Niederösterreich
29.03.2026 09:30
Martina mit Freund Patrik und den drei Stars der Geschichte.
Martina mit Freund Patrik und den drei Stars der Geschichte.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Die Waldviertlerin Martina Bergmann hat sich einen Traum erfüllt und ein Kinderbuch geschaffen, das tief berührt. Die bellenden Titelhelden gibt es auch im wirklichen Leben.

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Eine alte Schatzkarte führt die tierischen Geschwister Nora, Nahla und den Rüden Benni in ein großes Abenteuer. Im Buch von Martina Bergmann machen sich die drei Fellnasen gemeinsam auf die Reise. Doch unterwegs begegnen sie auch anderen Tieren – was mitunter für große Aufregung im jungen Hundeleben der drei sorgt.

„Ich wollte Kindern zeigen, dass Angst völlig normal ist“, sagt Autorin Bergmann. Als gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin weiß die fröhliche Waldviertlerin durchaus, wie man in sehr schwierigen Situationen Mut und Stärke bewahrt. Gedanken niederzuschreiben hilft: Schon als Kind schrieb die heute 24-Jährige Tagebuch, erfand Fantasiewelten und lauschte gebannt Geschichten.

Hunde überwinden Ängste 
„Dieses Gefühl wollte ich später selbst weitergeben – deshalb war für mich schnell klar, dass ich ein Kinderbuch schreiben möchte“, erzählt sie. Eine große Inspiration sind die drei Labrador-Hunde, die Teil der Familie – und Vorbild der drei Welpen im Buch sind. Voller Energie und Freude über den „Krone“-Besuch musste das bellende Trio von Martina und Freund Patrick für ein „Familienfoto“ erst einmal gebändigt werden. Ab 7. April ist das Buch für Kinder ab vier Jahren im Handel erhältlich. Am Ende der Geschichte wartet übrigens tatsächlich ein Schatz auf die drei Welpen- doch bis dahin wird ihnen klar, was der „echte Schatz“ ist: dass sie einander haben.

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