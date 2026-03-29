Drei Welpen auf Schatzsuche

Hunde überwinden Ängste

„Dieses Gefühl wollte ich später selbst weitergeben – deshalb war für mich schnell klar, dass ich ein Kinderbuch schreiben möchte“, erzählt sie. Eine große Inspiration sind die drei Labrador-Hunde, die Teil der Familie – und Vorbild der drei Welpen im Buch sind. Voller Energie und Freude über den „Krone“-Besuch musste das bellende Trio von Martina und Freund Patrick für ein „Familienfoto“ erst einmal gebändigt werden. Ab 7. April ist das Buch für Kinder ab vier Jahren im Handel erhältlich. Am Ende der Geschichte wartet übrigens tatsächlich ein Schatz auf die drei Welpen- doch bis dahin wird ihnen klar, was der „echte Schatz“ ist: dass sie einander haben.