Warum die Spargelfans jetzt nicht zittern müssen

Die Folien-Abdeckungen, die von den Spargel-Bauern bereits seit Jahren benutzt werden, lassen den Zeitpunkt der Ernte besser planen, wobei ein Teil der Flächen für frühere Ernte und ein Teil für spätere vorbereitet wird. „Bei mehr als vier Grad beginnt die Pflanze zu wachsen“, sagt Magoschitz. Ein plötzlicher Kälteeinbruch, wie er derzeit der Fall ist, verzögert das Wachstum, dennoch ist dank der Abdeckungen die Planbarkeit klar gegeben.