Warum die Spargelfans jetzt nicht zittern müssen

Feinschmecker scharren nun schon in den Startlöchern: Bereits ab Anfang April wird mit den ersten namhaften Ernteerträgen im Marchfeld (NÖ) gerechnet. Obmann Werner Magoschitz weiß, welche großen Vorteile das heimische Gemüse hat.
Bereits für Anfang April erwartet Werner Magoschitz, Obmann der geografisch geschützten Marchfeldspargel-Marke, die ersten nennenswerten Mengen frischen Spargels.
Die Folien-Abdeckungen, die von den Spargel-Bauern bereits seit Jahren benutzt werden, lassen den Zeitpunkt der Ernte besser planen, wobei ein Teil der Flächen für frühere Ernte und ein Teil für spätere vorbereitet wird. „Bei mehr als vier Grad beginnt die Pflanze zu wachsen“, sagt Magoschitz. Ein plötzlicher Kälteeinbruch, wie er derzeit der Fall ist, verzögert das Wachstum, dennoch ist dank der Abdeckungen die Planbarkeit klar gegeben.
Je kürzer, desto hochwertiger
Magoschitz weiter: „Je kürzer ein Spargel ist, desto hochwertiger ist er!“ Daher wird im Marchfeld der Spargel auch kürzer geschnitten, als es die EU-Verordnung vorsieht. Er nennt auch die Vorzüge der Pflanze: Es ist das erste frische Gemüse im Frühjahr, hat einen sehr hohen Wassergehalt (93 Prozent) und ist dadurch leicht verdaulich, kalorienarm und hat eine entschlackende Wirkung.
Es sei aber wichtig, heimischen Spargel zu kaufen, Importware werde nämlich oft „ausgewässert“ und verliere dadurch an Qualität, so der Spargelbauer. Im Ausland seien oft Sozial, Lohn- und Umweltstandards weitaus geringer. Und natürlich ist auch die CO2-Bilanz des österreichischen Spargels um Längen besser.
Hannes Ramharter
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