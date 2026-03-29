Ihre Literatur blüht weiter wie eine wilde Blume

Eine Pionierin des „Nature Writing“

Denn das Haus in Altaussee wurde mittlerweile verkauft, Frischmuths Garten wird mit den neuen Besitzern wohl auch eine neue Form annehmen. Aber es bleiben all die Bücher, die Frischmuth über diesen Garten und die Natur geschrieben hat. „Sie war in den 1970er-Jahren mit ihren Texten, die etwa aus der Perspektive von Tieren und Pflanzen auf die Welt schauen, eine Pionierin dessen, was heute als Nature Writing voll im Trend liegt und sogar ein eigenes Genre bildet“, sagt Bartens. Über Natur zu schreiben, kam für Frischmuth dabei natürlich: „Ihre Tante hat ihr als Kind schon Blumenmärchen erzählt, die für sie auch ein erster Impuls waren, selber zu schreiben.“