Spektakulärer Autoabsturz im „Bergdoktor“-Revier

In Kurve ins Rutschen geraten

Ein 35-jähriger Einheimischer war mit einem Auto auf der Brandstadlalp-Straße talwärts unterwegs, als das Fahrzeug in einer Kurve plötzlich ins Rutschen geriet. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, habe sich daraufhin mehrmals überschlagen und sei schließlich nach etwa 50 Metern am schneebedeckten Hang auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand gekommen. Das zeigen auch Bilder von der Unfallstelle.