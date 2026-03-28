Spektakulärer Autoabsturz im „Bergdoktor“-Revier

Spektakulärer Unfall am Samstagvormittag im Tiroler Unterland: Ein Auto kam in Söll (Bezirk Kufstein) von einer Straße ab und stürzte daraufhin sich mehrmals überschlagend über einen schneebedeckten Abhang. Der Lenker wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall kurz nach 10 Uhr am winterlichen Bromberg hoch über Söll – die Gegend ist insbesondere für ihre Rolle als Drehort der TV-Serie „Der Bergdoktor“ bekannt.
In Kurve ins Rutschen geraten
Ein 35-jähriger Einheimischer war mit einem Auto auf der Brandstadlalp-Straße talwärts unterwegs, als das Fahrzeug in einer Kurve plötzlich ins Rutschen geriet. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, habe sich daraufhin mehrmals überschlagen und sei schließlich nach etwa 50 Metern am schneebedeckten Hang auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand gekommen. Das zeigen auch Bilder von der Unfallstelle.
Lenker durch Frontscheibe befreit
Via Leitstelle Tirol wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Rettung, Polizei, die Freiwillige Feuerwehr Söll und auch der Notarzthubschrauber „Heli 3“ rückten an. „Der verunfallte Lenker konnte von den Einsatzkräften durch die Windschutzscheibe befreit werden“, berichtete die Polizei.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Der 35-Jährige kam offenbar recht glimpflich davon – er dürfte „nur“ leichte Verletzungen erlitten haben. Zur Sicherheit und weiteren Abklärung wurde er jedoch mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Am Auto entstand Totalschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.