Pflegegeld gekürzt: Kritik an PVA wird lauter

Hohe Kosten und unnötige Verfahren

Die Fehleinstufungen haben nicht nur persönliche Folgen für die Betroffenen, sondern auch massive Auswirkungen auf das System. Laut AK führen die falschen Entscheidungen zu langwierigen und kostspieligen Verfahren.

Dabei werden Ressourcen der Justiz und der Arbeiterkammer gebunden – Kosten, die laut Kritik vermeidbar wären. Die Forderung ist daher eindeutig: Das System der Begutachtungen müsse grundlegend überarbeitet werden.