Barocke Stillleben bis ins kleinste Detail sehen

Schon im Original sind die drei Stilleben des niederländischen Barockmalers Pieter Claesz (1597/98-1660) eine kleine Sensation. Der opulent gedeckte Tisch in „Stilleben mit Früchtepastete“ aus dem Jahr 1637 etwa spiegelt den Wohlstand des aufstrebenden Bürgertums dieser Zeit wider, das solche Bilder in Autrag gab. In „Stillleben mit Glaspokal“ (1642) zeigt sich eine gewisse Weiterentwicklung von Claesz – schlichter und pietätsvoller ist das Motiv, noch feiner die Malweise. Düsterer hingegen ist das „Vanitas-Stilleben“, das Claesz vier Jahre vor seinem Tod gemalt hat uns als Memento Mori von der Vergänglichkeit des Lebens erzählt.