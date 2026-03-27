Prohaska-Aus nach der WM? ORF reagiert auf Bericht

Seit längerem wird schon spekuliert, wann Herbert Prohaska seine Rolle als Fußballexperte im ORF aufgibt – nicht zuletzt, da er selbst vor mehreren Monaten auf sein Alter von 70 Jahren verwiesen hat. Nachdem am Freitag ein Bericht kursiert war, demnach sich Prohaska nach der von Mitte Juni bis Mitte Juli stattfindenden Fußball-WM verabschieden werde und ihm Peter Stöger nachfolgen solle, dementierte der ORF diese Behauptung nun.
„Herbert Prohaska bleibt dem ORF und den Fußballfans mit seiner Expertise auch über die WM hinaus erhalten“, stellte der ORF klar. Gerüchte, wonach Stöger bald für den ORF als Experte anheuern dürfte, kommentiert das öffentlich-rechtliche Medienhaus nicht.
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