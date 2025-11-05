Die Junge Talstation wird um 1,7 Mio Euro saniert

Nun konnte das Aus für die „Junge Talstation“ (selbstverwalteter Kulturraum für Konzerte und ähnliches) also doch noch verhindert werden. Um ein Haar hätte auch diese Kultureinrichtung ihr Grab im schier unendlich großen Friedhof der begrabenen Kultureinrichtungen von Innsbruck gefunden. Doch durch immensen Druck der Subkultur, medialem Wirbel und Aufbäumen der Opposition, die den gestrigen Sondergemeinderat zur Rettung der Alten/Jungen Talstation einberufen hat, wird es nun – zumindest für weitere 15 Jahre – die Junge Talstation geben. Freilich, es ist viel zu machen, wie gestern eine Reihe von Experten im Rathaus erklärte.