Über die Hängebrücke von Stams nach Locherboden

Um zum Ausgangspunkt zu gelangen, biegen wir in Stams beim Kreisverkehr nach Norden ab und halten uns Richtung „Gewerbegebiet Hängebrücke“ bis zum Parkplatz. Von da geht es in der Unterführung unter der Autobahn hindurch und direkt zu der unter Denkmalschutz befindlichen Brücke. Darauf überqueren wir – leicht schaukelnd – den Inn.