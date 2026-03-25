Ergreifend! Braathen umarmt Kumpel McGrath im Ziel

Der Norweger habe zuletzt schwere Momente durchleben müssen und sich die Kristallkugel auf jeden Fall verdient, so Braathen. „Es ist großartig. Wir waren schon mit 12 Jahren zusammen auf Skiern und jetzt gegen ihn um die Kugel zu kämpfen, ist eine tolle Erfahrung. Es ist eine unglaubliche Ehre“, so der Brasilianer abschließend.