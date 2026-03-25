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Trotz Ausfall-Drama

Ergreifend! Braathen umarmt Kumpel McGrath im Ziel

Ski Alpin
25.03.2026 15:24
Trotz des dramatischen Slalom-Finales überwogen am Ende die positiven Emotionen.
Trotz des dramatischen Slalom-Finales überwogen am Ende die positiven Emotionen.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Schöne Szenen im Zielraum von Hafjell! Obwohl Lucas Pinheiro Braathen im zweiten Durchgang ausgeschieden war und damit im Kampf um die Slalom-Kugel das Nachsehen hatte, überwog beim Ski-Brasilianer im Ziel die Freude über den Triumph seines langjährigen Freundes Atle Lie McGrath. Die beiden Ski-Asse lagen sich schließlich in den Armen. „Ich bin stolz auf Atle und glücklich für ihn“, betonte Braathen im Anschluss. 

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McGrath zeigte in Hafjell nicht seine besten Slalom-Läufe. Am Ende reichte aber ein achter Platz, um sich die kleine Kristallkugel zu sichern. Doch dann schied sein größter Konkurrent aus. Braathen fädelte kurz nach dem Start ein – damit ebnete der Brasilianer seinem Kumpel den Weg zum Disziplinen-Sieg. 

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„Es waren so komplexe Emotionen“, zeigte sich der Norweger anschließend im ORF-Interview überwältigt. Für Braathen habe es ihm leidgetan, aber die Kugel im Riesentorlauf würde ihm wohl über den heutigen Ausfall hinwegtrösten. Zumal sich die beiden langjährigen Freunde im Zielraum zuvor schon in den Armen gelegen waren. 

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„Lucas hat mir gesagt, dass auf alle schweren Zeiten im Leben auch etwas Gutes kommt“, verrät McGrath. Der Gewinn der Kristallkugel würde das dramatische Aus als Halbzeit-Führender bei den Olympischen Spielen erträglicher machen. 

Trotz seines Ausfalls zeigte sich Lucas Pinheiro Braathen gut gelaunt.
Trotz seines Ausfalls zeigte sich Lucas Pinheiro Braathen gut gelaunt.(Bild: AP/Marco Trovati)

Auch Kumpel Braathen meldete sich anschließend zu Wort und erklärte im ORF-Interview: „Ich bin stolz auf meine Saison. Heute gab es nur die Optionen Kugel holen oder Ausscheiden – es wurde Ausscheiden. Aber ich bin stolz auf meinen Freund Atle und glücklich über seinen Triumph.“ 

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Der Norweger habe zuletzt schwere Momente durchleben müssen und sich die Kristallkugel auf jeden Fall verdient, so Braathen. „Es ist großartig. Wir waren schon mit 12 Jahren zusammen auf Skiern und jetzt gegen ihn um die Kugel zu kämpfen, ist eine tolle Erfahrung. Es ist eine unglaubliche Ehre“, so der Brasilianer abschließend. 

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