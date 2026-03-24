Braathen unter Tränen: „Würde gerne so viel sagen“

„Es ist überwältigend. Ich würde gerne so viel sagen, aber ich finde gerade keine Worte“, so Braathen nach dem doch etwas überraschenden Coup. Er sei ins Weltcup-Finale gestartet im Wissen, dass er hier einiges abräumen , aber auch mit leeren Händen abreisen könne. „Jetzt habe ich schon mal eine Kugel in meinen Händen“, so der Ski-Brasilianer unter Tränen.