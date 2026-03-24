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Braathen unter Tränen: „Würde gerne so viel sagen“

Ski Alpin
24.03.2026 13:52
Große Emotionen bei Lucas Pinheiro Braathen.
Große Emotionen bei Lucas Pinheiro Braathen.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Coup kamen die großen Emotionen! Nachdem sich Lucas Pinheiro Braathen in einem dramatischen Saisonfinale die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf gesichert hat, flossen beim Ski-Ass die Tränen. „Ich würde gerne so viel sagen, aber ich finde gerade keine Worte“, so der überwältigte Braathen. 

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Lucas Pinheiro Braathen hat das geschafft, was über Jahre hinweg unmöglich schien: Der Brasilianer hat dem großen Marco Odermatt ausgerechnet die Kristallkugel in seiner Paradedisziplin Riesentorlauf weggeschnappt. Dabei profitierte er vom Ausfall des sonst so souveränen Schweizers im ersten Durchgang. 

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„Es ist überwältigend. Ich würde gerne so viel sagen, aber ich finde gerade keine Worte“, so Braathen nach dem doch etwas überraschenden Coup. Er sei ins Weltcup-Finale gestartet im Wissen, dass er hier einiges abräumen , aber auch mit leeren Händen abreisen könne. „Jetzt habe ich schon mal eine Kugel in meinen Händen“, so der Ski-Brasilianer unter Tränen. 

„Marco ist eigentlich unschlagbar“
Er hoffe, so Braathen, dass dieser Triumph auch eine Inspiration sein könne: „Für die Kinder da draußen, dass sie an sich glauben, egal, was andere Leute sagen und egal, wie schwierig die Zeiten sind.“ 

Dramatisches Finale für Marco Odermatt.
Dramatisches Finale für Marco Odermatt.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Im ORF-Interview ergänzt der 25-Jährige anschließend noch: „Die Riesentorlauf-Kugel ist wirklich speziell für mich. Weil Marco eigentlich unschlagbar ist. Er ist so schnell, so stabil, so stark. Und der Riesentorlauf ist die Basis im Skifahren. Es ist eine Ehre für mich.“ 

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