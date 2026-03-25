Vierkampf um Slalom-Kristall – ab 10.30 Uhr LIVE

Atle Lie McGrath greift nach seiner ersten Kristallkugel. Der Norweger führt in der Disziplinenwertung 41 Zähler vor seinem brasilianischen Kumpel Lucas Pinheiro Braathen. Mit 77 Punkten Rückstand darf auch Clement Noel aus Frankreich noch von der Kugel träumen und rein rechnerisch befindet sich auch McGrahts Landsmann Henrik Kristoffersen mit 99 Punkten Rückstand noch im Rennen um Kristall.