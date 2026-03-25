Besonderer Fan dabei: Emotionen nach Kugel-Coup!

Besonderer Fan im Zielraum

„Die Riesentorlauf-Kugel ist wirklich speziell für mich. Weil Marco eigentlich unschlagbar ist. Er ist so schnell, so stabil, so stark. Und der Riesentorlauf ist die Basis im Skifahren. Es ist eine Ehre für mich“, erklärte Braathen nach dem Triumph im ORF-Interview. Kurz zuvor musste er noch nach Worten ringen.