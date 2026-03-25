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Braathen durfte feiern

Besonderer Fan dabei: Emotionen nach Kugel-Coup!

Ski Alpin
25.03.2026 10:08
Auch seine Großmutter durfte den Triumph im Zielraum erleben.
Auch seine Großmutter durfte den Triumph im Zielraum erleben.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, Screenshot/Instagram_pinheiiiroo)
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Von krone Sport

Der große Riesentorlauf-Coup von Lucas Pinheiro Braathen hat große Emotionen freigesetzt. Der Ski-Brasilianer bedankte sich unter Tränen bei all jenen, die ihn immer unterstützt haben. Besonders schön: Auch seine Großmutter konnte den Erfolg im Zielraum verfolgen. 

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Viel Zeit zum Feiern hatte Braathen am Dienstag noch nicht – immerhin steht schon am Mittwoch der Kampf um die nächste Kristallkugel an. Denn auch im Slalom darf sich der Brasilianer noch Chancen ausrechnen. Der große Coup im Riesentorlauf – begünstigt durch den Ausfall von Marco Odermatt – hat aber schon für große Emotionen gesorgt. 

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Besonderer Fan im Zielraum
„Die Riesentorlauf-Kugel ist wirklich speziell für mich. Weil Marco eigentlich unschlagbar ist. Er ist so schnell, so stabil, so stark. Und der Riesentorlauf ist die Basis im Skifahren. Es ist eine Ehre für mich“, erklärte Braathen nach dem Triumph im ORF-Interview. Kurz zuvor musste er noch nach Worten ringen.

(Bild: Screenshot/Instagram_pinheiiiroo)

Im Zielraum von Hafjell durfte er mit Wegbegleitern, Freunden und auch Konkurrenten feiern. Besonders schön: Auch seine Großmutter konnte das Rennen und somit seinen großen Triumph vor Ort miterleben. Auf Instagram postete der 25-Jährige ein gemeinsames Foto, ergänzt durch das Wort „Grandma“ und ein großes Herz. Mal sehen, ob man sich heute gemeinsam über den nächsten Coup freuen darf. 

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