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„Also vermute ich ...“

Norweger toben wegen Strafmaß für ÖSV-Adler

Ski Nordisch
25.03.2026 20:18
Das Strafmaß gegen Daniel Tschofenig sorgt in Norwegen für Wirbel.
Das Strafmaß gegen Daniel Tschofenig sorgt in Norwegen für Wirbel.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neue Aufregung im Skisprung-Zirkus! Die Disqualifikation von ÖSV-Adler Daniel Tschofenig beim Olympischen-Großschanzen-Wettbewerb sorgt jetzt für Wirbel. Denn neue Dokumente der FIS lassen vor allem die Norweger toben. Vorwürfe einer ungleichen Behandlung werden dabei laut. 

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Wie das norwegische Medium „NRK“ berichtet, soll Tschofenig nämlich nicht nur wegen zu großer Schuhe disqualifiziert worden sein, sondern auch wegen „unangemessenen Verhaltens“ gerügt worden sein. Wie die FIS gegenüber dem Medium wohl bestätigt hat, soll der ÖSV-Adler versucht haben, sich durch Ziehen und Dehnen seines Anzugs einen Vorteil zu verschaffen. 

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Wettkampfleiter Sandro Sambugaro sah darin allerdings keinen vorsätzlichen Verstoß. Die Entscheidung, Tschofenig anschließend lediglich für den entsprechenden Wettkampf zu disqualifizieren, sorgt in Norwegen nun für Verstimmung.

„Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie streng man bestraft werden kann, und da ist es natürlich ärgerlich zu sehen, dass nicht alle vor dem Gesetz gleich sind“, nimmt etwa Johann Andre Forfang gegenüber „NRK“ kein Blatt vor den Mund. Die Wunden nach dem Anzugskandal und den ausgesprochenen Strafen sind in Norwegen weiterhin tief. 

Halvor Egner Granerud
Halvor Egner Granerud(Bild: GEPA)

Teamkollege Halvor Egner Granerud legt deshalb nach: „Das ist ja der Punkt, an dem wir intern etwas frustriert waren, dass die Strafe, die man nach der WM in Trondheim erhalten hat, keiner der bisherigen Strafen ähnelt.“ Forfang und Marius Lindvik wurden damals für drei Monate gesperrt. 

Fälle sind nicht vergleichbar
Tschofenig hatte die Norweger anschließend heftig kritisiert, weshalb der Ärger bei den Skandinaviern nun umso größer ist. „Er hat wohl ziemlich deutlich gemacht, dass es harte Strafen für diejenigen geben sollte, die bewusst manipulieren, also vermute ich, dass er enttäuscht ist, dass er selbst keine härtere Strafe bekommt“, so Granerud mit einer ordentlichen Prise Sarkasmus. 

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Ausrüstungskontrolleur Mathias Hafele erklärt allerdings, dass die Fälle nicht zu vergleichen seien: „Die Manipulation der Passform eines Anzugs ist etwas ganz anderes als die Manipulation eines Anzugs, nachdem dieser bereits zugelassen wurde. Das ist der Unterschied.“ Tschofenig selbst zeigte ohnehin bereits Einsicht: „Das ist schon okay. Sie haben gemerkt, dass da eindeutig etwas nicht stimmte. Sie haben mich verwarnt. Ich werde es nicht wieder tun.“ 

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