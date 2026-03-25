Norweger toben wegen Strafmaß für ÖSV-Adler

Ausrüstungskontrolleur Mathias Hafele erklärt allerdings, dass die Fälle nicht zu vergleichen seien: „Die Manipulation der Passform eines Anzugs ist etwas ganz anderes als die Manipulation eines Anzugs, nachdem dieser bereits zugelassen wurde. Das ist der Unterschied.“ Tschofenig selbst zeigte ohnehin bereits Einsicht: „Das ist schon okay. Sie haben gemerkt, dass da eindeutig etwas nicht stimmte. Sie haben mich verwarnt. Ich werde es nicht wieder tun.“