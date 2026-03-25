5:1 – Prosenik trifft und Schwechat siegt wieder!

Drei Jahre lang pausierte Ex-Profi Philip Prosenik, am Wochenende feierte er ein starkes Comeback: Beim 5:1-Kantersieg von Schwechat gegen WAF wurde er in der 90. Minute eingewechselt und traf in der 94. Minute. Das Torjägergen scheint also noch immer intakt zu sein. Die Highlights der Runde gibt es im Video.