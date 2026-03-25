World Cup Finals
Shiffrin has to worry about the title after the first run!
The women’s overall Ski World Cup remains exciting right down to the final turn. After an uncharacteristic first run in the giant slalom in Hafjell, Emma Aicher sits in third place (+0.26 sec.) and has put Mikaela Shiffrin (17th/+1.55) under serious pressure. Conditions in Norway allowed for fast runs with higher bib numbers. Not only Aicher but also Canadian Valerie Grenier took advantage of the better light to secure a narrow halftime lead over Sweden’s Sara Hector (+0.02). The second run begins at 12:30 p.m.
Here is the live ticker to catch up on:
Overall champion Julia Scheib is tied with Mina Fürst Holtmann for fourth place (+0.47). Stephanie Brunner also still has a chance at the podium in sixth place (+0.67). Scheib described her run as solid. However, she said she struggled with the build-up of tension and that the snow didn’t really suit her skiing style.
Shiffrin started the race with an 85-point lead over Aicher. To pull off a sensation, the young German would have to win and Shiffrin would have to finish without points—i.e., outside the top 15—at the World Cup finals. Aicher has never made it onto a World Cup podium in giant slalom in her career.
“It’s cool that I can still make everyone a little nervous”
“It didn’t feel bad while skiing, but I wasn’t going full throttle either. I think it went pretty well,” Aicher told ORF in the finish area. Is the pressure now on Shiffrin? “Mikaela is mentally very strong, but it’s cool that I can still make everyone a little nervous,” said Aicher.
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