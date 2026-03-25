Shiffrin has to worry about the title after the first run!

The women’s overall Ski World Cup remains exciting right down to the final turn. After an uncharacteristic first run in the giant slalom in Hafjell, Emma Aicher sits in third place (+0.26 sec.) and has put Mikaela Shiffrin (17th/+1.55) under serious pressure. Conditions in Norway allowed for fast runs with higher bib numbers. Not only Aicher but also Canadian Valerie Grenier took advantage of the better light to secure a narrow halftime lead over Sweden’s Sara Hector (+0.02). The second run begins at 12:30 p.m.