Riesenslalom der Damen in Hafjell ab 9.30 Uhr LIVE

Die Entscheidung im Ski-Gesamtweltcup der Frauen fällt im allerletzten Rennen. Allerdings liegt Mikaela Shiffrin nach ihrem 110. Weltcupsieg beim Slalom in Hafjell komfortabel 85 Punkte vor der jungen Deutschen Emma Aicher, die heute im Riesentorlauf einen Sieg benötigt, um Shiffrin deren sechste große Kristallkugel noch zu entreißen.