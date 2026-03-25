Riesenslalom der Damen in Hafjell ab 9.30 Uhr LIVE

Finale im alpinen Ski-Weltcup! Der Slalom in Hafjell markiert für die Damen das letzte Rennen der Saison, wir berichten ab 9.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Entscheidung im Ski-Gesamtweltcup der Frauen fällt im allerletzten Rennen. Allerdings liegt Mikaela Shiffrin nach ihrem 110. Weltcupsieg beim Slalom in Hafjell komfortabel 85 Punkte vor der jungen Deutschen Emma Aicher, die heute im Riesentorlauf einen Sieg benötigt, um Shiffrin deren sechste große Kristallkugel noch zu entreißen.
Die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf gehört indes bereits Julia Scheib. Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Rennen!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.