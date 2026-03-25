Raser (18) gestoppt: Mit 130 km/h durch 50er-Zone

„Erste Anhaltung“

Die Beamten hielten ihn an und stellten ihn zur Rede. Wie sich herausstellte, war der Jugendliche ein Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Er sagte, es sei seine „erste Anhaltung“ und zeigte sich einsichtig. Er habe die 50er-Tafel übersehen.