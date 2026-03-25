Raser (18) gestoppt: Mit 130 km/h durch 50er-Zone

Am Dienstagnachmittag stoppten Polizisten in Kalsdorf bei Graz einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der junge Mann musste Führerschein und Auto abgeben.
Am Dienstagnachmittag ging den steirischen Polizisten ein 18-jähriger Raser ins Netz. Bei einer Verkehrskontrolle in Kalsdorf bei Graz im Bereich der Südbahnstraße wurde der Lenker mit 131 km/h in der 50er-Zone geblitzt.
„Erste Anhaltung“
Die Beamten hielten ihn an und stellten ihn zur Rede. Wie sich herausstellte, war der Jugendliche ein Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Er sagte, es sei seine „erste Anhaltung“ und zeigte sich einsichtig. Er habe die 50er-Tafel übersehen.
Fahrzeug beschlagnahmt
Polizisten nahmen dem 18-Jährigen den Führerschein an Ort und Stelle ab. Zudem wurde der Pkw vorläufig beschlagnahmt. Die Abschleppung des Fahrzeugs wurde von der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung veranlasst. Der Lenker wird angezeigt.
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