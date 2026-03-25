Flucht in die „Nicht alle Männer“-Gewissheit

„Nicht alle Männer sind Täter. Aber alle Männer sind Teil des Nährbodens, aus dem Täter wachsen.“ Mit starken Worten reagierte der Sänger Julian Le Play auf die zahlreichen Schlagzeilen von Gewalt gegen Frauen. Belästigung am Arbeitsplatz, Körperverletzung mit Drogen, „digitale Vergewaltigung“ der eigenen Ehefrau. Und natürlich die unerträgliche Zahl an Femiziden – allein in Österreich wird jede zweite bis dritte Woche eine Frau getötet. Es ist einfach nicht mehr möglich, über diese Flut an Gewalt hinwegzusehen. Auch nicht für Männer.