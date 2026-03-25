Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Flucht in die „Nicht alle Männer“-Gewissheit

Kolumnen
25.03.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
0 Kommentare

„Nicht alle Männer sind Täter. Aber alle Männer sind Teil des Nährbodens, aus dem Täter wachsen.“ Mit starken Worten reagierte der Sänger Julian Le Play auf die zahlreichen Schlagzeilen von Gewalt gegen Frauen. Belästigung am Arbeitsplatz, Körperverletzung mit Drogen, „digitale Vergewaltigung“ der eigenen Ehefrau. Und natürlich die unerträgliche Zahl an Femiziden – allein in Österreich wird jede zweite bis dritte Woche eine Frau getötet. Es ist einfach nicht mehr möglich, über diese Flut an Gewalt hinwegzusehen. Auch nicht für Männer.

„Wir alle sind mit sehr viel sexistischer Scheiße groß geworden. Es ist Zeit, das auszusortieren“, so Le Play. „Das Problem geht von uns Männern aus, also müssen wir es auch lösen.“ Und er fordert sie auf, mit der „Patriarchat-Enttarnungs-Brille“ durch die Welt zu gehen und zu erkennen, dass diese „für Männer gebaut wurde, in der Frauen unsicher und benachteiligt sind“.

Ein guter Ansatz. Weil es einfach nicht genügt, sich als Mann betroffen zu zeigen – und dann schnell in die „Nicht alle Männer sind so“-Gewissheit zu flüchten. Das stimmt zwar, aber dennoch sind sie ein Teil des strukturellen Problems. Ein grundlegender!

„Haltung zu zeigen, reicht nicht“, meint auch Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. „Es ist der längst überfällige Weckruf an die Männerwelt und damit auch an mich, dass sich endlich etwas ändern muss.“

Große Worte, die hoffentlich zu großen Taten führen – und nicht wieder in ebendieser Männerwelt verhallen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
25.03.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.133 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
119.041 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
108.867 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3107 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1073 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
998 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Die Blockierer und unser Heer
„Krone“-Kommentar
Gehen die roten Abstürze so weiter, werden …
„Krone“-Kommentar
Es ist Zeit, dass Austria sich an Australien misst
„Krone“-Gastkommentar
Verbranntes Geld
„Krone“-Kolumne
Eine Entschuldigung, die nicht wirklich eine ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf