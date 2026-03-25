Wie am Laufsteg! 30.000 Euro für Designer-Outfit

Von Kopf bis Fuß luxuriöse, exzentrische Designerstücke – Frankreichs Superstars avancieren regelmäßig zu Modekönigen. Vor dem Test-Doppel in den USA am Donnerstag gegen Brasilien und am Sonntag gegen Kolumbien erschien Bayerns Michael Olise mit einer außergewöhnlichen Pelzmütze im Micky-Maus-Look. Und Hugo Ekitike machte mit seinem Stil fast einem Konkurrenz, der stets wie auf dem Laufsteg der Fashion Week auftritt: Jules Kounde. Laut französischen Medien ist Barças Außenverteidiger, diesmal verletzt, teils um über 30.000 Euro gekleidet.