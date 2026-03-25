Wie am Laufsteg! 30.000 Euro für Designer-Outfit

Frankreichs Teamstars avancieren immer mehr zu Modekönigen. Vor dem Test-Doppel gegen Brasilien und Kolumbien sorgte Bayerns Michael Olise mit einer außergewöhnlichen Pelzmütze für Aufsehen. Jules Kounde, diesmal verletzt, ist aber wohl die Nummer 1 – auch was den Wert der Kleidung betrifft.
Von Kopf bis Fuß luxuriöse, exzentrische Designerstücke – Frankreichs Superstars avancieren regelmäßig zu Modekönigen. Vor dem Test-Doppel in den USA am Donnerstag gegen Brasilien und am Sonntag gegen Kolumbien erschien Bayerns Michael Olise mit einer außergewöhnlichen Pelzmütze im Micky-Maus-Look. Und Hugo Ekitike machte mit seinem Stil fast einem Konkurrenz, der stets wie auf dem Laufsteg der Fashion Week auftritt: Jules Kounde. Laut französischen Medien ist Barças Außenverteidiger, diesmal verletzt, teils um über 30.000 Euro gekleidet.
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