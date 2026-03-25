Mikutina geht als 16. in die WM-Kür von Prag

Eiskunstläuferin Olga Mikutina hat am Mittwoch als 16. des Kurzprogramms bei den Weltmeisterschaften in Prag die für Freitag (18 Uhr) angesetzte Kür der besten 24 erreicht!
Die Olympia-18. blieb mit 60,11 Punkten allerdings unter ihrer Leistung von Mailand (61,72).
Nach dem ersten Wettkampf-Teil führt die japanische Olympia-Zweite Kaori Sakamoto mit 79,31 Punkten knapp vor ihrer Landsfrau Mone Chiba (78,45) und der US-Amerikanerin Amber Glenn (72,65).
Sakamoto strebt ihren vierten WM-Titel nach 2022, 2023 und 2024 an. Die US-amerikanische Olympia-Siegerin Alysa Liu verzichtete auf eine WM-Teilnahme.
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