„Man darf sich von der WM nicht blenden lassen!“

Die Neo-ÖFB-Teamspieler im spanischen Marbella im Rampenlicht: Während Mittelfeld-Allrounder Paul Wanner auf sein Herz hörte und noch an der österreichischen Hymne feilt, kann Goalie-Debütant Flo Wiegele neue Maßstäbe setzen. Beim Schuhwerk hat er das bereits ...
Man muss auf sein Herz hören, es gab keinen Schlüsselmoment, es war vom Gefühl her die richtige Entscheidung.“ Österreich (wegen der Mutter) oder Papas Deutschland? Monate-, nein jahrelang wurde diskutiert und spekuliert – aber Paul Wanner moderiert sein Ja zu A völlig unaufgeregt weg.
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