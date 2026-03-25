Vom Campingplatz ging es direkt in die Bundesliga

Diese Reise war ein Volltreffer! Seit vielen Jahren schon macht Olaf Mitter, Obmann von Volleyballklub Eisenerz/Trofaiach, Urlaub in Kroatien. „Seit Anfang der 90er Jahre kennen wir Volleyballer aus Deutschland. Die haben wir letzten Sommer bei einem Tagesausflug am Campingplatz besucht. Zuvor haben sie uns schon angekündigt, dass dort eine gute Slowenin spielt.“