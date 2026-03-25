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„Scouting“ klappt gut

Vom Campingplatz ging es direkt in die Bundesliga

Sport-Mix
25.03.2026 18:30
Saskia Bisanz (re.) ist eine der „Urlaubsentdeckungen“ von Obmann Olaf Mitter.
Saskia Bisanz (re.) ist eine der „Urlaubsentdeckungen“ von Obmann Olaf Mitter.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Am Freitag fordern die „Erzbergmadln“ von Eisenerz/Trofaiach die Volleyballerinnen von Sokol/Post im zweiten Halbfinalspiel. Auf steirischer Seite werden zwei Spielerinnen am Parkett stehen, die Obmann Olaf Mitter in seinem Campingurlaub entdeckt hat. Der Ärger nach dem ersten Duell in Wien ist jedenfalls verflogen.

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Diese Reise war ein Volltreffer! Seit vielen Jahren schon macht Olaf Mitter, Obmann von Volleyballklub Eisenerz/Trofaiach, Urlaub in Kroatien. „Seit Anfang der 90er Jahre kennen wir Volleyballer aus Deutschland. Die haben wir letzten Sommer bei einem Tagesausflug am Campingplatz besucht. Zuvor haben sie uns schon angekündigt, dass dort eine gute Slowenin spielt.“

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