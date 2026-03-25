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Senegal klagt gegen Aberkennung von Titel

Fußball International
25.03.2026 18:28
(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der senegalesische Fußball-Verband ist nach der Aberkennung des Titels beim Afrika Cup in Marokko wie angekündigt vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen. Der CAS bestätigte den Eingang einer Berufung gegen die Entscheidung des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF.

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Diese zielt darauf ab, die CAF-Entscheidung aufzuheben und Senegal wieder zum Sieger des Afrika Cups zu erklären.

  Das Berufungsgericht des CAF hatte zwei Monate nach dem von Tumulten geprägten Endspiel dem Einspruch von Marokko stattgegeben und das Match, das der Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für den Gastgeber gewertet.

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Die Begründung
Das Gericht begründete die Entscheidung mit einer Regelung des Afrika Cups, wonach das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

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