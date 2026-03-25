Warum Siege von gestern heute nicht mehr zählen

Motorrad-Superstar Marc Marquez triumphierte in sieben von zwölf Grand Prix auf dem „Circuit of the Americas“ in Austin. Der Spanier schreibt in seiner Kolumne, worauf es auf dem Kurs in Texas ankommt und wie er die Ausgangslage vor dem kommenden Wochenende sieht.
Austin war für mich schon immer eine besondere Rennstrecke, aufgrund des Gefühls, das sie mir von der allerersten Runde an vermittelt. Es ist eine dieser Strecken, auf denen man schnell eine Verbindung spürt, auf der alles ganz natürlich ineinanderfließt – und als Fahrer macht das einen echten Unterschied.
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