In der Krise scheint Sonne „am hellsten“

Immer mehr Mitglieder

Michael Strasser, ÖVP-Ortschef von Haidershofen, blickt positiv zurück auf die Entwicklung: „Das Interesse an sauberer und regionaler Energie war und ist groß.“ Das Prinzip ist einfach: Wer Strom produziert, etwa mit einer Photovoltaikanlage, teilt ihn innerhalb der Gemeinschaft. Davon profitieren aber auch jene, die selbst keine eigene Anlage haben – durch günstigere Preise. Seit ihrer Gründung ist die Energiegemeinschaft Haag-Haidershofen rasant gewachsen: Mit aktuell 979 Mitgliedern und über 1.498 Zählpunkten wurde 2025 eine getauschte Energiemenge von rund 1.116.000 kWh erreicht.