Gemeinsame Sache für Schutz vor Gewalt in Graz

Daher wurde vom Gewaltschutzzentrum die „Tour de Police“ in Graz ins Leben gerufen. Ziele sind die intensive Vernetzung mit allen Grazer Polizei-Dienststellen und besseres Wissen über die jeweilige Organisation. „Wir wollen zum Beispiel erfahren, wie es den Polizisten beim Einschreiten geht, sie persönlich kennenlernen und uns mit ihnen austauschen“, so Sorgo. Auch umgekehrt sollen die Beamten wissen, mit wem sie es zu tun haben.