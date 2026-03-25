Spannende Osterferien im IMMERSIUM:Wien

Zentrales Element ist eine groß angelegte immersive Hauptshow, die Monumente und Legenden in einer bildgewaltigen Inszenierung verbindet. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Formate: So können Gäste bei einem 5D-Motion-Ride in die sagenumwobene Welt von Atlantis eintauchen, in Virtual Reality das Geheimnis von Stonehenge erkunden oder im Flug über weitere mysteriöse Schauplätze reisen.