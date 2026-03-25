Spannende Osterferien im IMMERSIUM:Wien

Mit „World of Mysteries“ eröffnetr das IMMERSIUM:WIEN eine neue Ausstellung, die sich den großen ungelösten Rätseln der Menschheitsgeschichte widmet. Tickets sind im Krone Ticketshop mit attraktivem BonusCard-Rabatt erhältlich.
Die rund 60-minütige immersive Schau führt Besucherinnen und Besucher zu ikonischen Orten der Antike – von den Pyramiden von Gizeh über die Tempelanlagen der Maya und Inka bis hin zu den rätselhaften Nazca-Linien. Mittels hochauflösender Projektionen, Licht- und Sounddesign sowie realen Kulissen werden vergangene Kulturen und ihre Mythen inszeniert.
Zentrales Element ist eine groß angelegte immersive Hauptshow, die Monumente und Legenden in einer bildgewaltigen Inszenierung verbindet. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Formate: So können Gäste bei einem 5D-Motion-Ride in die sagenumwobene Welt von Atlantis eintauchen, in Virtual Reality das Geheimnis von Stonehenge erkunden oder im Flug über weitere mysteriöse Schauplätze reisen.
Osterferien-Tipp gegen Langeweile
Die Ausstellung richtet sich insbesondere an Familien und ein breites Publikum, das sich für Geschichte, Mythen und digitale Erlebnisformate interessiert. Auf mehr als 1.100 Quadratmetern und drei Etagen versteht sich das IMMERSIUM als dauerhaftes immersives Multimedia-Museum im Zentrum Wiens.
Die Schau läuft täglich und bietet sich auch als Ausflugsziel für die kommenden Osterferien an.
Sichern Sie sich jetzt Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at und machen begeben Sie sich auf eine spannende virtuelle Reise durch die Zeit.
IMMERSIUM:WIEN
Habsburgergasse 10, 1010 Wien
Perfekt für Familien & Entdecker
Tickets jetzt erhältlich unter ticket.krone.at