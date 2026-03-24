Radler angefahren: Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Murtal war am Montag gegen 14.50 Uhr auf der L515 mit seinem Fahrrad unterwegs. Im Bereich Hammergraben in Fahrtrichtung Schachendorf wollte ihn ein Pkw-Lenker vermutlich mit seinem Fahrzeug überholen. Dabei dürfte er den Radfahrer gestreift haben, der in weiterer Folge zu Sturz kam und am Straßenrand liegen blieb.