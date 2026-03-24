Radler angefahren: Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Montagnachmittag kam es im Bezirk Murtal zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht, konnte aber von der Polizei ausgeforscht werden. Der 66-jährige Radler wurde unbestimmten Grades verletzt.
Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Murtal war am Montag gegen 14.50 Uhr auf der L515 mit seinem Fahrrad unterwegs. Im Bereich Hammergraben in Fahrtrichtung Schachendorf wollte ihn ein Pkw-Lenker vermutlich mit seinem Fahrzeug überholen. Dabei dürfte er den Radfahrer gestreift haben, der in weiterer Folge zu Sturz kam und am Straßenrand liegen blieb.
Nachkommende Fahrzeuglenker blieben stehen und leisteten Erste Hilfe. Der 66-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Judenburg gebracht werden.
Lenker ausgeforscht und angezeigt
Der Pkw-Lenker, der mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, beging Fahrerflucht. Beamte konnten aber an der Unfallstelle Fahrzeugteile finden. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten sie den Pkw-Lenker, ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal, gegen 17.30 ausforschen. Er gab an, den Radfahrer nicht wahrgenommen zu haben und wurde angezeigt.
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