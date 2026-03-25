Lernhilfe und Spaß in den Sommerferien

Das Betreuungsangebot von AKtiv Lernen ist angelehnt an das Modell der verschränkten Ganztagsschule und stellt eine Kombination aus einer qualitätsvollen Lernbetreuung in den Gegenständen Mathematik, Englisch und Deutsch und einem Freizeit- und Workshopangebot dar. Es wird der Stoff der letzten Klasse wiederholt und ermöglicht somit einen guten Start ins neue Schuljahr.