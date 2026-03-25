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Lernhilfe und Spaß in den Sommerferien

Steiermark
25.03.2026 04:59
Bettina Ramp ist Bildungsexpertin in der Arbeiterkammer Steiermark.
Bettina Ramp ist Bildungsexpertin in der Arbeiterkammer Steiermark.(Bild: Krone KREATIV/Stock Adobe, Kanizaj)
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Von Steirerkrone

Ferienspaß trotz Lernens – geht das? Ja, das geht, wie die AK Steiermark seit Jahren mit den „AKtiven Sommerferien“ unter Beweis stellt. Neben einer qualitätsvollen Lernbetreuung wartet auf die Kinder nämlich ein spannendes Freizeitangebot – alle Details zum Angebot kennt AK-Expertin Bettina Ramp.

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Jahr für Jahr stehen berufstätige Eltern wieder vor dem Problem, für ihre Kinder eine Betreuung in den Sommerferien zu organisieren und finanzieren. Die Arbeiterkammer Steiermark bietet bereits seit Jahren unter dem Titel „AKtive Sommerferien“ eine kostengünstige sowie attraktive Mischung aus Lernhilfe und Freizeitspaß an.

Das Betreuungsangebot von AKtiv Lernen ist angelehnt an das Modell der verschränkten Ganztagsschule und stellt eine Kombination aus einer qualitätsvollen Lernbetreuung in den Gegenständen Mathematik, Englisch und Deutsch und einem Freizeit- und Workshopangebot dar. Es wird der Stoff der letzten Klasse wiederholt und ermöglicht somit einen guten Start ins neue Schuljahr.

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Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule sowie der 1. bis 4. Klasse Mittelschule und AHS-Unterstufe.

17. bis 28. August in Graz
AKtiv Lernen findet in diesem Jahr von 17.  bis 28. August im AK-Bildungszentrum Volkshochschule Graz (VHS) statt.

Die Teilnahmekosten belaufen sich wieder auf 50 Euro pro Woche und Kind. Die Verpflegung ist im Preis inbegriffen.

Alle Informationen und die Anmeldung sind unter www.akstmk.at/lernen zu finden.

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