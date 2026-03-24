Feuerwehr zieht Lkw-Lenker lebend aus diesem Wrack

Ein schwerer Unfall spielte sich Montagabend auf der A1 bei St. Valentin im Bezirk Amstetten (NÖ) ab. Ein Lkw kollidierte mit einer Brücke und einer betonierten Mittelleitschiene. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Wien musste mehrere Stunden gesperrt werden.
Ein heftiger Unfall auf der A1 sorgte am Montag gegen 19.30 Uhr für eine mehrstündige Sperre der Westautobahn. Ein Lastwagen mit Aufleger kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einer Mittelleitschiene aus Beton sowie einer Brücke.
„Die Zugmaschine wurde beim Unfall schwer beschädigt und stark deformiert“, erklärte Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen in ein Linzer Krankenhaus transportiert.
Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an, um die total beschädigte Zugmaschine zu bergen. Der Lkw hatte Waren für einen Supermarkt geladen. Die Bergung der Wagen dauerte bis Dienstagfrüh. Zusätzlich erschwert wurde der Einsatz durch größere Mengen an ausgetretenem Kraftstoff, die umfangreiche Sicherungs- und Reinigungsmaßnahmen erforderlich machten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.