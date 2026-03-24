Feuerwehr zieht Lkw-Lenker lebend aus diesem Wrack

Ein schwerer Unfall spielte sich Montagabend auf der A1 bei St. Valentin im Bezirk Amstetten (NÖ) ab. Ein Lkw kollidierte mit einer Brücke und einer betonierten Mittelleitschiene. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Wien musste mehrere Stunden gesperrt werden.