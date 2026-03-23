Rüdiger-Einberufung ist „absolute Schweinerei“!

Ein Diplomat wird aus ihm auch keiner mehr, so wie er als aktiver Fußballer ein „Enfant terrible“ gewesen ist, so ist er auch als „Beobachter von der Seitenlinie“ her nie um deftige Sager verlegen – und so überrascht es kaum, dass sich Mario Basler nun mit vernichtender Kritik im Zusammenhang mit dem kontrovers diskutierten Antonio Rüdiger äußert! Wobei „äußern“ beinahe schon eine Verniedlichung ist, immerhin nennt er die jüngste Einberufung des Spielers von Real Madrid in Deutschlands Teamkader „eine absolute Schweinerei“ …