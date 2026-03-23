Rüdiger-Einberufung ist „absolute Schweinerei“!

Ein Diplomat wird aus ihm auch keiner mehr, so wie er als aktiver Fußballer ein „Enfant terrible“ gewesen ist, so ist er auch als „Beobachter von der Seitenlinie“ her nie um deftige Sager verlegen – und so überrascht es kaum, dass sich Mario Basler nun mit vernichtender Kritik im Zusammenhang mit dem kontrovers diskutierten Antonio Rüdiger äußert! Wobei „äußern“ beinahe schon eine Verniedlichung ist, immerhin nennt er die jüngste Einberufung des Spielers von Real Madrid in Deutschlands Teamkader „eine absolute Schweinerei“ …
Worum es geht: Rüdiger, bei den „Königlichen“ in Madrid Teamkollege von ÖFB-Ass David Alaba, galt nach mehreren Verfehlungen in den vergangenen Jahren in der Nationalelf von Coach Julian Nagelsmann eigentlich als unter Beobachtung stehend – sozusagen auf Bewährung spielend.
„Kein anderer Profi würde mit solcher Boshaftigkeit ...“
Anfang März fiel der 33-Jährige nun aber mit einem Foul auf, als er Getafe-Gegenspieler Diego Rico mit dem Knie voraus hart im Gesicht traf. „Kein anderer Profi würde mit solcher Boshaftigkeit auf einen am Boden liegenden Spieler losgehen“, so der Gefoulte, der nach einer kurzen Behandlung aber weitermachen konnte. Rüdiger bestritt hingegen jegliche Absicht – und auch Teamchef Nagelsmann sah keinen Grund, dieses Foul zum Anlass zu nehmen, Rüdiger zu streichen.
„Nagelsmann hat sich bei mir völlig unglaubwürdig gemacht“
Für Basler völlig unverständlich, wie er in der Bayerischer-Rundfunk-Sendung „Heute im Stadion“ emotional ausführte. „Nagelsmann kann man ja mittlerweile nichts mehr glauben. Er hat sich bei mir völlig unglaubwürdig gemacht“, so der 30-fache DFB-Teamspieler.
„Für mich ist der DFB erledigt ...“
„Ich finde, die treten diese Werte, die sie irgendwann einmal vorgegeben haben, gerade mit Füßen, wenn man einen Spieler wie Rüdiger wieder einlädt.“ Er glaube auch dem DFB als Ganzem nichts mehr, habe auch seine Mitgliedschaft für die Fußball-Lehrer-Lizenz gekündigt. „Die bekommen von mir nicht einen Euro mehr. Für mich ist der DFB erledigt ...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.