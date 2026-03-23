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Ex-Star Basler tobt

Rüdiger-Einberufung ist „absolute Schweinerei“!

Fußball International
23.03.2026 19:02
Der kontrovers diskutierte Antonio Rüdiger
Der kontrovers diskutierte Antonio Rüdiger(Bild: AFP)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Ein Diplomat wird aus ihm auch keiner mehr, so wie er als aktiver Fußballer ein „Enfant terrible“ gewesen ist, so ist er auch als „Beobachter von der Seitenlinie“ her nie um deftige Sager verlegen – und so überrascht es kaum, dass sich Mario Basler nun mit vernichtender Kritik im Zusammenhang mit dem kontrovers diskutierten Antonio Rüdiger äußert! Wobei „äußern“ beinahe schon eine Verniedlichung ist, immerhin nennt er die jüngste Einberufung des Spielers von Real Madrid in Deutschlands Teamkader „eine absolute Schweinerei“ …

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Worum es geht: Rüdiger, bei den „Königlichen“ in Madrid Teamkollege von ÖFB-Ass David Alaba, galt nach mehreren Verfehlungen in den vergangenen Jahren in der Nationalelf von Coach Julian Nagelsmann eigentlich als unter Beobachtung stehend – sozusagen auf Bewährung spielend.

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„Kein anderer Profi würde mit solcher Boshaftigkeit ...“
Anfang März fiel der 33-Jährige nun aber mit einem Foul auf, als er Getafe-Gegenspieler Diego Rico mit dem Knie voraus hart im Gesicht traf. „Kein anderer Profi würde mit solcher Boshaftigkeit auf einen am Boden liegenden Spieler losgehen“, so der Gefoulte, der nach einer kurzen Behandlung aber weitermachen konnte. Rüdiger bestritt hingegen jegliche Absicht – und auch Teamchef Nagelsmann sah keinen Grund, dieses Foul zum Anlass zu nehmen, Rüdiger zu streichen.

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„Nagelsmann hat sich bei mir völlig unglaubwürdig gemacht“
Für Basler völlig unverständlich, wie er in der Bayerischer-Rundfunk-Sendung „Heute im Stadion“ emotional ausführte. „Nagelsmann kann man ja mittlerweile nichts mehr glauben. Er hat sich bei mir völlig unglaubwürdig gemacht“, so der 30-fache DFB-Teamspieler.

Mario Basler
Mario Basler(Bild: Krone KREATIV)
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„Für mich ist der DFB erledigt ...“
„Ich finde, die treten diese Werte, die sie irgendwann einmal vorgegeben haben, gerade mit Füßen, wenn man einen Spieler wie Rüdiger wieder einlädt.“ Er glaube auch dem DFB als Ganzem nichts mehr, habe auch seine Mitgliedschaft für die Fußball-Lehrer-Lizenz gekündigt. „Die bekommen von mir nicht einen Euro mehr. Für mich ist der DFB erledigt ...“

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