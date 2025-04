Copa-Eklat: Rüdiger will Schiri an die Gurgel

Was war passiert? In der 116. Minute traf Kounde für Barcelona zum 3:2, die Madrilenen hatten also nur noch wenige Minuten Zeit, um sich ins Elfmeterschießen zu retten. Als der Schiedsrichter in der Nachspielzeit ein vermeintliches Foul von Kylian Mbappe an Barca-Verteidiger Garcia pfiff und so den Madrilenen wertvolle Zeit kostete, rastete fast die komplette Real-Bank aus.