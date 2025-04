Nach Copa-Ausraster: Rüdiger meldet sich zu Wort

Am Ende kochten bei Real Madrid die Emotionen über. Einen Gegenstand, wohl mehrere Eiswürfel, habe Antonio Rüdiger kurz vor Ende des verlorenen spanischen Cup-Endspiels nach ihm geworfen, vermerkte der Schiedsrichter in seinem Bericht zum 3:2 für den FC Barcelona. Am Sonntag in der Früh zeigte Rüdiger Reue, sie mischte sich in die Katerstimmung bei dem Klub.