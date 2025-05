Nagelsmann droht Rüdiger „größere Konsequenzen“ an

Falsch und nicht gut

So weit ging Bundestrainer Nagelsmann nicht. Ums Thema kam er aber auch nicht umhin. „Wir haben uns über die Szene viel ausgetauscht“, leitete Nagelsmann ein: „Er kennt meine Meinung: dass es falsch und nicht gut war, was er getan hat. Das Limit ist auch erreicht, das weiß er. Und das habe ich ihm auch gesagt.“ Was das heißt? „Er hat eingesehen, dass es ein Fehler war und dass es nicht mehr passieren darf. Sonst hat es einfach größere Konsequenzen.“ Auf deren konkrete Ausgestaltung ging Nagelsmann nicht näher ein.“