Sparkasse lässt Kunden in drei Filialen alleine

Individuelle Lösungen für Sonderfälle

Doch was bedeutet dieser Schritt für jene, die mit Online-Banking wenig anfangen können? Für ältere Menschen etwa, die ihre Bankwege seit Jahrzehnten persönlich erledigen und nicht einfach in den nächsten Ort fahren können? „Die täglichen Geldgeschäfte können weiterhin an den Selbstbedienungs-Standorten abgewickelt werden. Und für besondere Situationen werden wir auch künftig individuelle Lösungen finden“, versichert Schwebisch.