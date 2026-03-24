Wegen „Freundschaftsdienst“ drohte nun Haftstrafe

Es war ein reiner Freundschaftsdienst, der einen 19-Jährigen nun vor Gericht brachte. Denn der Ukrainer hatte gleich mehrmals für einen ehemaligen Mitschüler Geld abgeholt. Mehr noch: Bei den Treffen in Wien im März 2024 mit einer ihm unbekannten Frau musste der junge Mann auf Anweisung des Freundes die Bankomatkarte fotografieren, das Limit über die App ändern und schließlich gemeinsam mit der Dame Geld vom Bankomaten beheben. Und zwar immer 999 Euro.