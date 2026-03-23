Haaser: „Schauen, ob ich meine Zähne noch finde“

„Schaut flach aus, aber auch sehr lang“, sagte Truppe über den Hang. „Da werden wir noch einmal die ganzen Körndln zusammenklauben. Es ist sicher ein Ziel, dass ich mit einem Podest abschließe“, meinte die Kärntnerin, die in diesem Winter als Dritte in Flachau einmal auf dem Podest war, aber mit oftmals Hundertstelpech auch dreimal Vierte und zweimal Fünfte. „Es ist schon cool, ich bin immer dabei. Ich mache ab und zu kleine Fehler, aber ich lasse den Ski gut laufen und darf ums Podest mitkämpfen.“