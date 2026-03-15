Scheib als Ansporn? „Kann dann auch schnell gehen“

„Diese Kugel bedeutet sehr viel“, erklärte ÖSV-Alpinchef Christian Mitter. „Man sieht einfach, was alles gehen kann. Vor zwei, drei Jahren wäre das wahrscheinlich von allen acht kleinen Kugeln die unwahrscheinlichste gewesen. Und jetzt steht man da mit der besten Riesentorläuferin der Welt. Das soll auch Ansporn sein, dass man sieht, es kann dann auch schnell gehen, wenn man seine sieben Zwetschken beieinander hat.“ Das gelte vor allem für junge Aktive.“ ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger sieht das auch so: „Wir haben einige im Europacup, die auf einem guten Weg sind.“