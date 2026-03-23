Erste ÖFB-Einheit in Marbella mit Chukwuemeka!

Der gebürtige Wiener Chukwuemeka war dem ÖFB vor und bei der U19-EM 2022 aufgefallen, als er das englische Team nicht nur zum EM-Titel führte, sondern auch beim 2:0 gegen Österreich der laut Schöttel „beste Mann auf dem Platz“ war. Der mittlerweile 22-Jährige habe danach auch bei Chelsea enorm viel gelernt, seit etwas mehr als einem Jahr kickt er in Dortmund. „Er ist ein sehr guter zentraler Mittelfeldspieler, der trickreich ist, der Tore macht, der Pässe spielen kann“, erklärte Schöttel.