„B wie Bartleby“ als bester Spielfilm prämiert

Der Preis für den besten Dokumentarfilm geht an Tolga Karaaslan für „Baba, What’s Your Plan?“ über einen Mann, der auf seine Invaliditätspension wartet. Der Film habe sich mit einem feinen Gespür für Rhythmus und dem Vertrauen auf eine sachliche Erzählung ohne Verbitterung eingelassen. „Er gibt einer Stimme Raum, die in der österreichischen Gesellschaft zu wenig Resonanzen erzeugt, und ist Würdigung und Liebeserklärung zugleich“, so die Jury. Zusätzlich zum Preis des Landes kamen auch hier Sach- und Geldpreise in Höhe von 8000 Euro. Der Publikumspreis geht an „The Stories“ von Abu Bakr Shawky.